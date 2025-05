Traffico Roma del 27-05-2025 ore 18 | 30

Il traffico a Roma il 27 maggio 2025 alle ore 18:30 presenta significative problematiche a causa di un incidente. Le code persistono sulla A1 Firenze-Roma tra Guidonia Montecelio e la diramazione Roma Nord. Inoltre, forti temporali interessano la A24 tra Castel Madama e Carsoli, provocando una visibilità ridotta a meno di 90 metri sul raccordo anulare. Attenzione e prudenza sono raccomandate.

Luceverde Roma dentro dalla redazione a causa di un incidente ci sono ancora code sulla A1 Firenze Roma tra Guidonia Montecelio e la diramazione Roma nord verso Firenze attenzione segnalati Forti temporali sulla A24 tra Castel Madama e Carsoli con visibilità inferiore a 90 metri sul raccordo anulare per il traffico intenso coda in carreggiata interna dalla Cassia bis alla Flaminia ed alla canala 24 code a tratti anche in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino all'appia incolonnamenti sulla Flaminia da Corso Francia il raccordo è lungo la Salaria tra via dei Prati Fiscali è l'aeroporto nelle due direzioni sulla tangenziale est e rallentamenti e code dalla Salaria alla Tiburtina verso San Giovanni è da via delle Valli a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico per un incidente sul Lungotevere degli Inventori da piazza Meucci in direzione di Ponte Marconi per urgenti lavori alla rete idrica infine ancora chiusa via del Casale di San Pio Quinto tra via Cardinal pacca in via Aurelia Antica chiusura potrebbe andare avanti sino a lunedì 2 Giugno inevitabili ripercussioni in tutta l'area circostante