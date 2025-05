Traffico Roma del 27-05-2025 ore 14 | 30

Il 27 maggio 2025, alle ore 14:30, il servizio Roma Infomobilità, a cura di Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, fornisce aggiornamenti sul traffico in vista della Festa della Repubblica. Con le prove generali della parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, sono previste importanti chiusure al traffico. Scopri i dettagli e le misure da adottare per evitare disagi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di servizi per la mobilità festa della Repubblica in arrivo le prove generali per la parata del 2 Giugno ai Fori Imperiali in particolare domani notte sono previste chiusure al traffico tra il Circo Massimo e Fori Imperiali Piazza Venezia saranno deviate 11 linee di bus diurne e 15 notturne Domenica invece in città arriva il Giro d'Italia con la tappa finale della corsa rosa partirà dal Vaticano ad Ostia lungo la Colombo e poi raggiungerà il centro concludendosi al Circo Massimo gli aggiornamenti sulla viabilità sono su romamobilita... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-05-2025 ore 14:30

