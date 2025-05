Traffico Roma del 27-05-2025 ore 11 | 30

Il 27 maggio 2025, alle ore 11:30, Roma servizi per la mobilità segnala importanti lavori di manutenzione straordinaria sui binari tranviari in via Flaminia, con il tratto tra piazza della Marina chiuso al traffico. Questa settimana, l'infomobilità di Roma fornisce aggiornamenti utili per affrontare i disagi e pianificare al meglio i propri spostamenti nella capitale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità fino al 21 giugno lavori di manutenzione straordinaria dei binari tranviari su via Flaminia il tratto di corsia chiusa per i lavori è tra piazza della Marina e via Filangieri la linea 2 è sostituita da busso lungo tutto il percorso deviata poi la 19 Nav dettagli su romamobilita.it le altre notizie che domani tra le 8 e le 22 è prevista una protesta dei lavoratori del comparto taxi ci sarà anche un corteo da Piazzale Marconi all'EUR fino a Piazza Bocca della Verità tutti i dettagli degli aggiornamenti su romamobilita... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-05-2025 ore 11:30

Cosa riportano altre fonti

Traffico Roma del 27-05-2025 ore 08 | 30; Traffico Roma del 27-05-2025 ore 07 | 30; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2025 ore 08 | 40. 🔗Ne parlano su altre fonti

Traffico Roma del 26-05-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma ben trovati dalla redazione rallentamenti e code su tutte le principali strade che conducono verso il centro code su via Aurelia via di ... 🔗Da romadailynews.it

Traffico, Roma la 15esima città più congestionata al mondo: in auto perse 69 ore. Il primato a New York con 101 ore - Dopo Roma, è Milano (25° posto) la città italiana in cui gli automobilisti sono stati costretti a stare di più in auto a causa del traffico: 60 ore (+8% rispetto al 2022) e una velocità media ... 🔗ilsole24ore.com scrive

Quante ore all’anno perdiamo nel traffico di Roma: più che a Milano, meno di Parigi e Londra - Quante ore perdiamo a causa del traffico di Roma ogni anno? Secondo i risultati dell'edizione 2024 del Global Traffic Scorecard di Inrix, meno delle ore che si perdono a Parigi e a Londra ... 🔗Si legge su fanpage.it