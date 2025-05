Traffico Roma del 27-05-2025 ore 07 | 30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati martedì 27 Maggio Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità traffico diciamo subito non ci sono particolari impedimenti se non quelli legate gli spostamenti del mattino nel quadrante Nord particolarmente trafficate la Cassia e la Flaminia interessate rispettivamente da incolonnamenti tra la storta e Tomba di Nerone dalla bara Tor di Quinto Ci sono code naturalmente anche sulla Salaria Villa Spada alla tangenziale sul raccordo anulare per traffico intenso in carreggiata interna incolonnamenti dalla Casilina l'uscita per la via Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con possibili code dall'uscita Trionfale Ottavia fino all'Aurelia sempre in esterna code a tratti tra la Prenestina e l'uscita Tiburtina tutelato Urbano della Roma L'Aquila rallentamenti con code a partire dal bivio con il raccordo anulare alla tangenziale stessa situazione sulla tangenziale interessante da rallentamenti con code a tratti dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione quindi dello Stadio Olimpico ci sono cose anche verso San Giovanni dall'uscita Porta Maggiore a viale Castrense nel quad tessuto sempre per traffico intenso abbiamo quella tratti sulla Pontina e sulla via Appia rispettivamente da Pomezia alla zona dell'Euro è da Ciampino alle Capannelle cose anche sulla via Ardeatina dal Divino Amore a via di Fioranello in mattina a partire dalle 9:30 e fino alle ore 16:30 circa lavori di potatura interesseranno la Cristoforo Colombo tra Castel Fusano e via di Malafede non si escludono chiusure e deviazioni per il traffico maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-05-2025 ore 07:30

