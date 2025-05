Traffico Lazio del 27-05-2025 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio si presenta critico il 27 maggio 2025 alle 17:30, con code di un chilometro sulla A1 Firenze-Roma tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma nord. La situazione è complicata anche sulla Pontina, dove si segnalano rallentamenti tra Pomezia e Aprilia, e sulla Cristoforo Colombo. Luceverde Lazio fornisce gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del traffico.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione a causa di un incidente Ci sono code per un km sulla A1 firenze-roma tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma nord verso Firenze sulla Pontina alcune per traffico tra Pomezia e Aprilia in direzione di Latina altre cose sulla Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino via di Acilia in direzione di Ostia sulla raccordo anulare coda in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud code a tratti anche in carreggiata interna dall'aurelia alla Boccea dalla Cassia bis alla Flaminia ed alla Nomentana alla Prenestina lavori notturni sulla diramazione Roma Sud a partire dalle 22 chiudere il tratto tra il raccordo anulare Torrenova nelle due direzioni la riapertura è prevista per domani mattina alle 5 da Francesca Ilaria è tutto Grazie per la foto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage... 🔗 Leggi su Romadailynews.it