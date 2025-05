Traffico in tilt per i lavori e il sottopasso chiuso sulla Cervese ordinanza del Comune | due vie a senso unico

La mattina del 26 maggio, il traffico a Cesena ha subito gravi rallentamenti a causa della chiusura del sottopasso sull'autostrada A14 e dei lavori di sostituzione dei sottoservizi in via Cervese. Per gestire la situazione di congestione, l'ufficio Mobilità del Comune ha emanato un'ordinanza, introducendo due vie a senso unico. Scopriamo nel dettaglio le misure adottate e le prospettive per la circolazione.

Considerata la situazione di congestione del traffico venutasi a creare nella mattina di ieri, lunedì 26 maggio, in occasione dell’avvio degli interventi di sostituzione dei sottoservizi in via Cervese nel tratto del sottopasso dell’autostrada A14, l’ufficio Mobilità del Comune di Cesena ha... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Traffico in tilt per i lavori e il sottopasso chiuso sulla Cervese, ordinanza del Comune: due vie a senso unico

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lavori di ripristino stradale in diverse vie, previste modifiche al traffico; Cesena, traffico in tilt: lavori in via Cervese e i navigatori dirottano i mezzi su strette strade di campagna; Maltempo a Monza: strade allagate e traffico in tilt; Traffico in tilt tra Cuveglio e Rancio: lunghe code per i lavori sulla statale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cesena, traffico in tilt: lavori in via Cervese e i navigatori dirottano i mezzi su strette strade di campagna - Traffico in tilt a Cesena in un lunedì mattina pieno di stress. I lavori nel tratto della Cervese a ridosso del sottopasso della A14 sono partiti ... 🔗Secondo corriereromagna.it

Locate, sottopasso chiuso. Traffico in tilt per ore code chilometriche . E i residenti protestano - La chiusura del sottopasso di via Moro per i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Milano-Pavia sta generando una situazione di traffico estremamente critica a Locate di Triulzi. Dopo soli ... 🔗Da msn.com

Stazione, chiude il sottopasso pedonale, traffico in tilt. Zampese: «Troppi disagi, la ditta deve potenziare segnaletica e sicurezza» - Sandro Zampese, assessore ai Lavori ... dal traffico: «Purtroppo è inevitabile che si formi una coda di auto quando si ha una grande quantità di gente che invece di usufruire di un sottopasso ... 🔗Da ilgazzettino.it