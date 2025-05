Traffico di droga in Vallesina la famiglia del boss Fontana condannata a quasi 18 anni di carcere

La famiglia Fontana, originaria di Palermo e attiva a Cupramontana, è stata condannata a quasi 18 anni di carcere per spaccio di droga nell'ambito dell'operazione "Vallesina 3". Sebbene il tribunale abbia escluso il vincolo associativo, la sentenza segna un importante passo nella lotta contro il traffico di stupefacenti nella Vallesina. Le conseguenze delle attività illecite della famiglia hanno sollevato preoccupazioni nella comunità locale.

ANCONA – Condannati per spaccio di droga, assolti dal vincolo associativo. Si è chiuso oggi, con quasi 18 anni di carcere inflitti alla famiglia Fontana, originaria di Palermo ma con la base operativa a Cupramontana. Era rimasta coinvolta nell'operazione “Vallesina 3” che a dicembre dello scorso... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Traffico di droga in Vallesina, la famiglia del boss Fontana condannata a quasi 18 anni di carcere

