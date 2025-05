Trading online 63enne di Pietrasanta truffata per 70 mila euro | come avviene il raggiro

A Pietrasanta, una 63enne è stata vittima di un raggiro legato al trading online, perdendo ben 70.000 euro. L'operazione ha portato all'arresto di un uomo accusato di estorsione nei suoi confronti. Questo articolo analizza come avviene il raggiro, mettendo in luce le dinamiche delle truffe online e l'importanza di tutelarsi da tali pericoli.

A Pietrasanta, un uomo è stato arrestato per estorsione ai danni di una donna coinvolta in una truffa da 70.000 euro sul trading online...

