Tradimento replica puntata 27 maggio 2025 | Video Mediaset

In questo nuovo episodio di "Tradimento" (Aldatmak), andato in onda il 27 maggio 2025, le emozioni si intensificano. Dopo un attimo di terrore per il piccolo Can, che è finalmente fuori pericolo, Oylum affronta Mualla con furia, promettendo di proteggerlo a ogni costo. Scopri tutti i dettagli di questa avvincente puntata su Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 27 maggio – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Nella puntata odierna il piccolo Can è fuori pericolo dopo aver subito una lavanda gastrica per aver ingoiato una delle pillole di Mualla. Oylum, ancora sconvolta, urla a Mualla di non avvicinarsi mai più a suo figlio. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 70 della seconda stagione trasmesso su Canale 5 in replica streaming... 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, replica puntata 27 maggio 2025 | Video Mediaset

