Tradimento anticipazioni 28 maggio | Tolga confessa a Selin che amerà sempre Oylum

Tolga non ne può più di Selin. Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda su Canale 5 alle 14.10. Anche domani, mercoledì 28 maggio, torna su Canale 5 alle 14.10 la soap Tradimento. Tolga è stufo di Selin e del suo atteggiamento: pur non avendola mai amata, le ha sempre voluto bene. Ora però, dopo il suo ultimo colpo di testa, qualcosa si è rotto definitivamente. Vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Nell'episodio precedente Tolga è ancora deciso a lasciare Selin, anche se la ragazza l'ha scagionato dall'accusa di violenza domestica di cui era stato accusato. Tolga è ora libero, ma Selin ha tentato l'ultima mossa per tenerlo legato a sé: la minaccia... 🔗 Leggi su Movieplayer.it