Tradimento Anticipazioni 28 maggio 2025 | Tolga spezza il cuore a Selin! Ecco che cosa le confessa

Nella puntata di "Tradimento" in onda il 28 maggio 2025 su Canale 5, le anticipazioni svelano un momento cruciale: Tolga è pronto a spezzare ulteriormente il cuore di Selin con una confessione inaspettata. Scopri cosa accadrà e come questo stravolgerà le dinamiche tra i protagonisti, in un episodio ricco di emozioni e colpi di scena.

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 28 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Tolga sta per dare il colpo di grazie al cuore già ammaccato di Selin... 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tradimento Anticipazioni 28 maggio 2025: Tolga spezza il cuore a Selin! Ecco che cosa le confessa

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tradimento: le trame delle puntate dal 26 maggio al 1° giugno 2025; Tradimento 2, anticipazioni 28 maggio: Nazan va da Guzide; Tradimento, anticipazioni dal 27 al 31 maggio: Behram muore, Oylum respinge Tolga poi la rapiscono; Tradimento, le anticipazioni dall'11 al 17 maggio 2025. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Anticipazioni Tradimento 28 maggio: Tolga confessa tutto - Mercoledì 28 maggio torna su Canale 5 un nuovo episodio imperdibile di Tradimento, la serie turca che ha conquistato il pubblico italiano con i suoi intrecci intensi e le continue rivelazioni. Le anti ... 🔗Secondo ciakgeneration.it

Tradimento, le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 27 maggio - La trama della puntata di Tradimento in onda oggi, martedì 27 maggio 2025, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, le anticipaizoni ... 🔗Segnala gazzetta.it

Tradimento, anticipazioni dal 27 al 31 maggio: Behram muore, Oylum respinge Tolga poi la rapiscono - Le anticipazioni della soap Tradimento. La trama degli episodi in onda da martedì 27 maggio a sabato 31 maggio: Can è in pericolo, Behram muore, Oylum ... 🔗Come scrive fanpage.it

Tradimento ANTICIPAZIONI 26-28 maggio: Can RISCHIA la vita, Selin BRUCIA tutto, PACE Guzide e Nazan