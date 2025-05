Tra laboratori creativi e storie di successo il 30 maggio la Capitale diventa un hub dove ragazze e tecnologie si incontrano per cambiare le regole del gioco

Il 30 maggio, Roma si trasforma in un vivace hub di innovazione, dove il talento femminile si intreccia con scienza e tecnologia. Villa Fassini, nel cuore della capitale, accoglierĂ laboratori creativi e storie di successo, promuovendo un dibattito che mira a ridefinire le dinamiche di genere nel mondo tecnologico. Un evento imperdibile per ispirare e connettere le nuove generazioni.

I l prossimo 30 maggio, la capitale italiana si trasforma in un laboratorio di futuro, dove scienza e tecnologia incontrano l’universo femminile. Venerdì prossimo, Villa Fassini, tra i quartieri Collatino e Pietralata, ospiterĂ una giornata che cercherĂ di ridisegnare i confini tra genere e competenze tecniche, nell’ambito del primo STEM Day romano. Donne dell’anno 2025: chi ha lasciato un segno secondo il Time X STEM Women Congress, Roma abbraccia le donne tecnologiche. Lo STEM Women Congress 2025, infatti, non sarĂ solo un evento, ma una dichiarazione d’intenti. Dopo aver conquistato Bologna, infatti, l’organizzazione sceglie Roma per la sua seconda tappa italiana, in un percorso che culminerĂ a Milano il 15 ottobre presso Palazzo Castiglioni... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tra laboratori creativi e storie di successo, il 30 maggio la Capitale diventa un hub dove ragazze e tecnologie si incontrano per cambiare le regole del gioco

