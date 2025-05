Tra archeologia industriale e rivincita della natura visita guidata all’ex zuccherificio e all' oasi Garzaia

Scopri la fusione tra archeologia industriale e rinascita naturale con la visita guidata all’ex zuccherificio di Codigoro e all’oasi Garzaia, in programma lunedì 2 giugno. In occasione della Festa della Repubblica, immergiti in un affascinante viaggio che esplora il passato industriale e il recupero della natura, rivelando un patrimonio unico e suggestivo. Non perdere questo appuntamento imperdibile alle 10!

Lunedì 2 giugno, che cade di festivo per la Festa della Repubblica, torna la visita guidata all’ex zuccherificio di Codigoro e all’oasi Garzaia, un viaggio tra passato e presente, tra archeologia industriale e natura selvaggia, che svela la rinascita dopo l'abbandono. L’appuntamento è per le 10... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Tra archeologia industriale e rivincita della natura, visita guidata all’ex zuccherificio e all'oasi Garzaia

Su questo argomento da altre fonti

Tra archeologia e natura. Un percorso alla scoperta della storia del territorio - Una passeggiata per scoprire la storia del territorio attraverso un percorso suggestivo tra archeologia e natura. Costeggiando il canale Rogio, si percorre il sentiero, luogo di passaggio per ... 🔗Riporta lanazione.it