Toyota Corolla Cross arriva il restyling e anche l’inedita GR Sport – FOTO

La Toyota Corolla Cross si rinnova con un restyling che include anche la nuova versione GR Sport, combinando stile e performance. Dal suo lancio nel 2022, questo C-SUV ha conquistato il mercato, e le ultime novità promettono di elevare ulteriormente la sua proposta, sia visivamente che a livello di guidabilità. Scopriamo insieme le caratteristiche di queste novità attraverso le foto esclusive.

Dal 2022 la Corolla Cross è il C-Suv con cui Toyota ha completato la sua offerta di crossover nel mercato europeo, affiancandola alla CH-R che ha una vocazione più dinamica e meno pragmatica. Il nome Corolla, peraltro, è quello più importante nella storia della Casa giapponese, visto che dal 1966 a oggi ne ha costruite più di 55 milion i, naturalmente con svariate carrozzerie dedicate a diverse parti del mondo...

