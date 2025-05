Tour Mediterraneo Amerigo Vespucci e Lo Spirito di Stella onorano MattarellaDalla Chiesa

In occasione del Tour Mediterraneo, la Lega Navale Italiana e la Marina Militare celebrano il presidente Mattarella con una parata straordinaria. La storica nave scuola Amerigo Vespucci e il catamarano Lo Spirito di Stella si uniranno per un passaggio simbolico davanti a Ostia, il 27 maggio, onorando i valori della tradizione marittima italiana.

In una manifestazione condivisa, Lega Navale Italiana e Marina Militare hanno organizzato una straordinaria parata in occasione del Tour Mediterraneo. La nave scuola Amerigo Vespucci, insieme al catamarano Lo Spirito di Stella, effettueranno un passaggio simbolico davanti a Ostia domani sera, 27 maggio, dopo le ore 20, portando con sé un messaggio di tradizione e . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tour Mediterraneo Amerigo Vespucci e Lo Spirito di Stella onorano Mattarella,Dalla Chiesa

Su questo argomento da altre fonti

Amerigo Vespucci, a Civitavecchia per la 16esima tappa del Tour Mediterraneo; Il Tour Mediterraneo dell’Amerigo Vespucci fa tappa a Civitavecchia; L’Amerigo Vespucci a Gaeta, arriva la “nave più bella del mondo”. Le visite a bordo; Nave Amerigo Vespucci a Cagliari dal 19 al 22 maggio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il Tour Mediterraneo dell’Amerigo Vespucci fa tappa a Civitavecchia - ROMA (ITALPRESS) – La nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è in arrivo a Civitavecchia dove sosterà dal 28 maggio, p ... 🔗Si legge su msn.com

Amerigo Vespucci, a Civitavecchia per la 16esima tappa del Tour Mediterraneo - Lo storico veliero della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è in arrivo a Civitavecchia. Sarà possibile visitarlo gratuitamente dal 28 maggio, presso il Molo del Bicchiere ... 🔗Lo riporta tg24.sky.it

La nave scuola Amerigo Vespucci saluta Ostia, incontro in mare con 'barche legalità' della Lega navale italiana - Su iniziativa condivisa della Lega Navale Italiana e della Marina Militare, la nave scuola “Amerigo Vespucci” impegnata nel Tour Mediterraneo e il catamarano “Lo Spirito di Stella” saluteranno Roma co ... 🔗Si legge su adnkronos.com

Tour Mediterraneo 2025 di Nave Amerigo Vespucci