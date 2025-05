Tour in Albania dell’Orchestra giovanile Magna Grecia

L'Orchestra giovanile Magna Grecia – Città di Taranto si esibirà in un emozionante tour in Albania dal 31 maggio al 2 giugno, in occasione della Settimana italiana della Cultura. Con concerti a Valona, Tirana e Durazzo, l'ensemble offrirà un repertorio ricco di opere, promuovendo il talento giovanile e rafforzando i legami culturali tra Italia e Albania.

Tarantini Time Quotidiano Sabato 31 maggio a Valona, domenica 1 Tirana e lunedì 2 giugno a Durazzo, l’Orchestra giovanile Magna Grecia – Città di Taranto in occasione della Settimana italiana della Cultura sarà impegnata in un altro importante tour. Stavolta all’estero, in Albania, dove eseguirà Verdi, Puccini, Rossini, Paisiello e Rota nel programma musicale “Mediterraneo in Musica”. Insieme con l’Orchestra giovanile diretta dal Maestro Domenico Famà, il soprano Sara Intagliata e il baritono Giampiero Delle Grazie. È un altro passo avanti compiuto da un ensemble straordinario, oggi riconosciuto dalle istituzioni... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Tour in Albania dell’Orchestra giovanile Magna Grecia

Cosa riportano altre fonti

