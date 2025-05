Tour goloso | pedalata enogastronomica

Scopri il "Tour Goloso", una pedalata enogastronomica che si svolgerà il 31 maggio 2025 nella suggestiva pianura dei Dogi. Un'occasione imperdibile per assaporare i prodotti tipici della zona, immergendosi nella bellezza del paesaggio veronese. Un evento da non perdere per gli amanti della buona cucina e delle due ruote, che si inserisce nel ricco calendario di sagre, feste e appuntamenti enogastronomici a Verona e provincia nel 2025.

Tour goloso: pedalata enogastronomica il 31 maggio 2025 nella pianura dei Dogi. SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2025...

