Totti su Luis Enrique | Abbiamo avuto problemi all’inizio per colpa di qualche dirigente

Francesco Totti rievoca i complessi rapporti iniziali con Luis Enrique, allora allenatore della Roma nella stagione 2011/2012, culminati in un deludente settimo posto. Nonostante le difficoltà, il tecnico spagnolo ha saputo affermarsi nel panorama calcistico mondiale, portando il suo bagaglio di esperienza anche al Barcellona e attualmente a...

Nella stagione 20112012 sulla panchina della Roma sedeva Luis Enrique, che concluse quel campionato con un anonimo 7° posto in classifica. Con il passare degli anni la carriera del tecnico spagnolo è sicuramente lievitata grazie sia agli anni al Barcellona sia a quanto sta dimostrando attualmente con il PSG. Ai tempi della Capitale non è sicuramente passata inosservata qualche frizione con Francesco Totti, in quello che è stato un rapporto non semplice soprattutto nella fase iniziale. Le parole di Totti. Intervistato ai microfoni dell’ EA7 World Legends Padel Tour, proprio Totti è tornato a parlare di Luis Enrique e di quello che è stato il loro rapporto nell’anno vissuto alla Roma... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Totti su Luis Enrique: “Abbiamo avuto problemi all’inizio per colpa di qualche dirigente”

Ne parlano su altre fonti

Totti: Dispiace per Luis Enrique, ma da italiano tiferò Inter in finale di Champions; Totti a sorpresa: Conte e Allegri alla Roma? Hanno già firmato per altri; Totti: Finale di Champions da brividi. Da italiani è doveroso tifare Inter, senza nulla togliere a...; Totti: Allegri o Conte alla Roma? Per me andranno altrove. E ai tifosi va detta la verità. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Totti su Luis Enrique: “Per colpa di alcuni dirigenti abbiamo avuto dei problemi” - è tornato a parlare della finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Inter in programma sabato 31 maggio a Monaco. L'ex capitano della Roma ha parlato di Luis Enrique, i due hanno lavora ins ... 🔗msn.com scrive

Totti: "Per colpa di alcuni dirigenti ebbi problemi con Luis Enrique" - Il capitano sul tecnico del Psg: "Il nostro rapporto partì male a causa di alcune persone, ma poi è migliorato. La sua esperienza a Roma non positiva, ma ora è migliorato" ... 🔗Lo riporta ilromanista.eu

Scala: “Nel 2006 a Totti abbiamo detto che si era sfilato un tendine, poi ha capito” - Le sue parole: "Sono stati tutti bravi. Mister Lippi, mister Spalletti, la società a stargli vicino costantemente, la famiglia. Il professor Mariani si è preso la responsabilità di operarlo subito, an ... 🔗Secondo msn.com

VIDEO Luis Enrique, Totti!| 'E' un riferimento...'