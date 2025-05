Totire Rete Lavoro Sicuro | | Tanti aspetti da chiarire

L'incidente mortale sulla spiaggia di Pinarella ha sollevato un forte dibattito sulla sicurezza nel mondo del lavoro. Vito Totire, portavoce di Rete Nazionale Lavoro Sicuro di Bologna e medico del lavoro, analizza la tragica vicenda e i molteplici aspetti da chiarire per garantire un ambiente lavorativo più sicuro e tutelato. Questo articolo esplorerà le problematiche e le soluzioni necessarie per prevenire simili tragedie.

Il drammatico incidente mortale sulla spiaggia di Pinarella ha suscitato commozione e sdegno, anche per la dinamica dei fatti, legati comunque al mondo del lavoro. Portavoce di di Rete Nazionale Lavoro Sicuro di Bologna, Vito Totire, medico del lavoro e già impegnato al Centro Studi per il Benessere Lavorativo, circolo Chico Mendes-Francesco Lorusso, entra nel merito della questione. "Dispiace molto per la signora – scrive lo stesso Totire –, morta mentre era in vacanza e ci associamo a chi ha espresso sentimenti di lutto. Quanto è accaduto è un evidente evento sentinella che, pur non essendo un omicidio sul lavoro è strettamente connesso però all’organizzazione del lavoro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Totire (Rete. Lavoro Sicuro):: "Tanti aspetti da chiarire"

