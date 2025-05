Torna Lavagna in Festa con tante attività aperte a tutti in diversi luoghi della città

Preparati per un weekend indimenticabile a Lavagna! Torna “Lavagna in Festa” dal 31 maggio al 2 giugno, con una ricca programmazione di eventi per tutti: concerti, visite guidate, escursioni, dimostrazioni sportive e prelibatezze enogastronomiche. Scopri le bellezze della città attraverso diverse location, tra cui piazza Marconi e piazza della Libertà. Un’occasione unica per divertirsi e vivere la comunità!

“Lavagna in Festa” torna da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno, con tantissime attività aperte a tutti tra concerti, visite guidate, escursioni, dimostrazioni sportive, proposte enogastronomiche e tanto altro. In diversi luoghi della città (piazza Marconi, piazza della Libertà, via Matteotti... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Torna “Lavagna in Festa” con tante attività aperte a tutti in diversi luoghi della città

Altre fonti ne stanno dando notizia

Torna “Lavagna in Festa” con tante attività aperte a tutti in diversi luoghi della città; Festa di Primavera: tante persone all’Orto di Carità per sostenere le missioni in Perù. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

“Lavagna in festa” da venerdì a domenica - che torna ad organizzare “Lavagna in festa”, «ormai grande apertura degli eventi estivi», da venerdì 2 a domenica 4. Come di consueto, quella della Festa della Repubblica sarà la giornata ... 🔗Riporta ilsecoloxix.it

Diciottesimo iniziato malissimo! Poverina lei!