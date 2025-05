Torna la festa alpina a Sizzano

Torna a Sizzano la tradizionale festa alpina, un evento atteso che celebra la cultura e le specialità culinarie locali. Dal 30 maggio al 1° giugno, il programma prevede cene sotto il tendone con delizie di pesce e momenti di convivialità, culminando con allocuzioni e attività per tutti. Un'opportunità imperdibile per immergersi nella magia delle tradizioni alpine!

Torna la tradizionale festa alpina a Sizzano. Il programma: 30 maggio Ore 19:00 Apertura festeggiamenti Ore 20:00 Cena sotto il tendone. Specialità di pesce 31 maggio Ore 20:00 Cena sotto il tendone. Specialità di pesce 1° giugno Ore 9:00 Ritrovo in sede Ore 10:00 Allocuzioni... 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Torna la festa alpina a Sizzano

