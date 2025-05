Torna in azione lo Street control ecco in quali vie sarà attiva la vigilanza elettronica

Torna in azione il servizio di Street Control a Catania, con un piano settimanale che amplia i controlli della Polizia Municipale su nuove arterie cittadine. Questo rafforzamento della vigilanza elettronica mira a migliorare la sicurezza urbana e a contrastare comportamenti illeciti, garantendo un monitoraggio costante e mirato. Scopri quali sono le vie interessate e le novità di questa iniziativa.

È attivo a Catania un nuovo piano settimanale di Street control che per tutta la settimana in corso, amplia il raggio d'azione della Polizia Municipale estendendo i controlli a nuove arterie cittadine rispetto a quelle già monitorate nei giorni precedenti. Il servizio, pensato per contrastare in...

