Torna il Toscanello d’Oro | sei giorni di sapori e musica

Da domani Pontassieve si veste a festa. Il Toscanello d'Oro, tradizionale festa dedicata a vino, territorio e cultura, inaugura la sua edizione numero 56, è pronta a tornare - come ogni anno - ad animare il centro storico del paese. Per sei giorni - fino al 2 giugno, grazie al lavoro della Proloco di Pontassieve - il borgo si riempirà di sapori, profumi e musica. L'apertura ufficiale sarà alle 12 nella Sala delle Eroine. Grande protagonista sarà il vino, motore originario del Toscanello. Piazza Vittorio Emanuele II e Via Tanzini diventeranno la "Cittadella del Vino" e la "La Via del Vino", con la possibilità di conoscere le aziende locali, partecipare ad incontri, degustazioni guidate e acquistare direttamente dai produttori.