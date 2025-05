Torna il self chek-in per affitti brevi e B&b il Tar del Lazio boccia la circolare del Viminale | Non è sicura

Il Tar del Lazio ha annullato la circolare del ministero dell’Interno che imponeva il check-in di persona per gli ospiti di affitti brevi e B&B, riportando la situazione alla normativa precedente. Questa decisione segna un ritorno alla maggiore flessibilità per i gestori delle strutture ricettive regionali, contestando l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate dal Viminale.

In Lazio, per i b&b torna tutto come prima: i giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno annullato la circolare con cui il ministero dell’Interno aveva imposto l’obbligo del check-in di persona per gli ospiti di strutture a breve locazione. Una decisione che il Viminale aveva preso anche nel tentativo di gestire l’enorme flusso turistico generato dal Giubileo ma che, secondo il Tar, sarebbe «immotivata». In attesa di nuovi provvedimenti, o di un ricorso al Consiglio di Stato, i gestori dei b&b potranno dunque affidarsi a metodi di riconoscimento a distanza. Perché il Tar del Lazio ha tolto l’obbligo del check-in di persona... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Torna il self chek-in per affitti brevi e B&b, il Tar del Lazio boccia la circolare del Viminale: «Non è sicura»

