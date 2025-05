Torna il Cinema in Piazza certezza di un' estate romana nel segno dei grandi film

L'estate romana si accende con "Cinema in Piazza", un evento che celebra la settima arte dal 1 giugno al 13 luglio. Grandi film e nomi illustri come Paola Cortellesi, Walter Hill e Luca Marinelli arricchiranno la programmazione, creando un'atmosfera open-air coinvolgente. Presidiato dai ragazzi del Piccolo America, questo appuntamento si propone come un ritrovo culturale e popolare per tutti gli amanti del cinema.

Paola Cortellesi, e poi Walter Hill, Michele Riondino e i lavoratori del cinema, Luca Marinelli e Joe Wright, oltre a Gia Coppola, Brady Corbet e Ari Aster. Dal 1 giugno al 13 luglio la Capitale torna presidio cinematografico (aperto e popolare) grazie ai ragazzi del Piccolo America. In un momento di grandi cambiamenti culturali, sociali e, perché no, anche strutturali - più o meno discutibili, se pensiamo al volto di una Capitale trasformata -, l'estate romana ritrova la sua certezza cinematografica per eccellenza. Un presidio, un avamposto in cui la condivisione e la divulgazione artistica giocano un ruolo fondamentale, tra resistenza, vitalità e, dopo undici anni, anche nel segno della tradizione... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Torna il Cinema in Piazza, certezza di un'estate romana nel segno dei grandi film

