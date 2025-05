Torna Danza in fiera con oltre 700 ballerini

Il weekend del 1 giugno torna a Imm-CarraraFiere "Danza in Fiera", un evento che promette emozioni e spettacolo con la partecipazione di oltre 700 ballerini. In programma una serie di competizioni legate al prestigioso "Trofeo di Coppa Italia", organizzato dal Comitato regionale della Federazione italiana danza sportiva. Una celebre celebrazione della danza che coinvolgerà appassionati di tutte le età .

Sarà un weekend all'insegna della danza quello previsto sabato e domenica 1 giugno a Imm-CarraraFiere. Riparte la 'Danza in Fiera', con una serie di competizioni pensate in occasione del 'Trofeo di Coppa Italia', organizzato dal Comitato regionale della Federazione italiana danza sportiva e sport musicali che arriverà a Carrarafiere. Nel padiglione C della fiera saranno allestite al centro una grandissima pista e una bellissima scenografia, con 500 posti a sedere con annessi alcuni spazi stand con abiti, scarpe, foto e infine una zona ristoro della fiera, che garantirà il servizio alle persone presenti...

