Torna a grande richiesta Il gioco dell' oca verde l' eco-game del Teatrino del Piano per spettatori di ogni età

Il Gioco dell’Oca Verde, l'ecogame per famiglie, torna a grande richiesta al Teatrino del Piano di Ancona. Dal 3 al 7 giugno e dal 9 giugno al 18 luglio, l'evento offre spettacoli per tutte le età, con orari speciali. Un'opportunità unica per divertirsi e riflettere sull'ambiente in un contesto ludico e coinvolgente. Non perdere l'occasione di partecipare a questa esperienza educativa!

ANCONA – Torna a grande richiesta dal 3 al 7 giugno e dal 9 giugno al 18 luglio alle ore 18 (tranne i venerdì che è alle ore 21 per le famiglie) al Teatrino del Piano di Ancona, Il Gioco dell’Oca Verde big eco game per spettatori di tutte le età (dai 6 anni in su). Il Teatrino del Piano si... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Torna a grande richiesta "Il gioco dell'oca verde", l'eco-game del Teatrino del Piano per spettatori di ogni età

