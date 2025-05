Torino Vanoli verso l’addio | Baroni Gattuso e Sarri i primi nomi per la panchina granata

L’avventura di Paolo Vanoli sulla panchina del Torino sembra avviarsi verso una conclusione precoce, dopo solo una stagione. Con un incontro decisivo in arrivo con il presidente Urbano Cairo, si fanno già i nomi di potenziali sostituti, tra cui Baroni, Gattuso e Sarri, pronti a prendere in mano le redini della squadra granata in un momento cruciale.

Potrebbe essere già ai titoli di coda l'avventura di Paolo Vanoli sulla panchina del Torino. Dopo una sola stagione in granata, l'ex tecnico del Venezia è in bilico e l'incontro previsto con il presidente Urbano Cairo entro la fine della settimana potrebbe segnare il destino della guida tecnica...

