TOPOLINO – In occasione di Etna Comics 2025 il numero 3627 avrà una cover variant d’eccezione dedicata alla Sicilia e al grande Franco Battiato

In occasione di Etna Comics 2025, il numero 3627 di Topolino presenterà una cover variant esclusiva dedicata alla Sicilia e al leggendario Franco Battiato. In fiera dal 30 maggio al 2 giugno, i lettori potranno scoprire un'edizione ricca di novità, disponibile in anteprima nella manifestazione e successivamente in fumetteria e su Panini.it. Un tributo imperdibile per i fan del fumetto e della musica italiana!

Come ogni anno, Topolino si prepara a Etna Comics 2025 – di scena dal 30 maggio al 2 giugno – con un numero ricco di novità. Per l’occasione, Topolino 3627 sarà disponibile (in anteprima esclusiva in Fiera e, a partire dalla settimana successiva, in fumetteria e su Panini.it ) con una speciale variant cover dedicata alla Sicilia e a uno dei grandi ambasciatori della sua cultura, con protagonista Pippo all’ombra dell’Etna. Un pezzo da collezione assolutamente imperdibile, firmato da Alessandro Pastrovicchio, già autore della variant dell’undicesima edizione di Etna Comics ( Topolino 3523)... 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - TOPOLINO – In occasione di Etna Comics 2025, il numero 3627 avrà una cover variant d’eccezione dedicata alla Sicilia e al grande Franco Battiato

Approfondimenti da altre fonti

Battiato e l’omaggio di Topolino: Quella cover è diventata pop; Topolino celebra GO! 2025. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

DIY Mickey ears with Disney patches?! ?? Easy craft for Disney style outfits!