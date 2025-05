Top Gun 3 Christopher McQuarrie ha già ideato il plot del sequel con Tom Cruise | Non è stato difficile

Christopher McQuarrie ha già concepito il plot di "Top Gun 3", il sequel tanto atteso con Tom Cruise. Sebbene i dettagli rimangano riservati, il regista di "Top Gun: Maverick" ha rivelato che la storia è pronta e il nuovo capitolo potrebbe arrivare prima del previsto. I fan della saga possono dunque aspettarsi nuove emozionanti avventure nel cielo.

La storia del terzo sequel di Top Gun sarebbe già pronta secondo il regista di Top Gun: Maverick, che tiene però la bocca cucita sui dettagli. Top Gun 3 potrebbe arrivare prima del previsto. Il regista Christopher McQuarrie, co-autore e produttore di Top Gun: Maverick, ha svelato di avere la storia già pronta nel corso di un'ospitata nel podcast di Josh Horowitz Happy Sad Confused. Alla domanda se Top Gun 3 fosse "più difficile da ideare" di Top Gun: Maverick, McQuarrie ha risposto: "No, è già in tasca". "Non è stato difficile", ha detto McQuarrie. "L'avevo in mente, ed è un buon punto di partenza quando entri nella stanza e pensi, 'Cosa facciamo?'... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Top Gun 3, Christopher McQuarrie ha già ideato il plot del sequel con Tom Cruise: "Non è stato difficile"

Cosa riportano altre fonti

Top Gun 3, Christopher McQuarrie ha un enorme aggiornamento sul film di Tom Cruise!; Tom Cruise farà il film di Les Grossman, conferma Chris McQuarrie: È serio al riguardo; Top Gun 3 è già pronto: Christopher McQuarrie svela tutti i segreti del sequel che farà impazzire Tom Cruise (e i fan)!; Top Gun 3 | Sceneggiatura ‘Pronta’ e Cuore Emotivo Definito? Le Novità. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Top Gun 3, Christopher McQuarrie ha un enorme aggiornamento sul film di Tom Cruise! - Sentite che cosa ha detto il regista di Mission: Impossible, produttore di Top Gun: Maverick, sullo status di Top Gun 3. 🔗Lo riporta cinema.everyeye.it

Top Gun 3, avanti tutta! Le ultime novità sul film faranno impazzire i fan di Tom Cruise - Cristopher McQuarrie ha svelato importanti aggiornamenti sui lavori per Top Gun 3, già attesissimo sequel di Top Gun: Maverick ... 🔗Da bestmovie.it

‘Plot for Top Gun 3 is already in the bag,’ says Christopher McQuarrie - Filmmaker Christopher McQuarrie, a frequent collaborator of action star Tom Cruise, says the plot for the next Top Gun movie is ‘already in the bag.’ McQuarrie, whose recent directorial is Mission: ... 🔗Segnala msn.com

Christopher McQuarrie talks MISSION IMPOSSIBLE -- THE FINAL RECKONING, Tom Cruise, TOP GUN 3