Toni inaccettabili contro i giornalisti in Consiglio | la solidarietà dell’opposizione

In un recente Consiglio Comunale, alcuni consiglieri hanno utilizzato toni inaccettabili nei confronti di giornalisti, scatenando la preoccupazione dell'opposizione. Questi professionisti, impegnati a garantire un'informazione corretta e trasparente, meritano rispetto e sostegno. L'opposizione si è espressa con fermezza contro tali attacchi verbali, sottolineando l'importanza di un dibattito civile e rispettoso all'interno delle istituzioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Esprimiamo profondo sconcerto per i toni, che riteniamo inaccettabili, rivolti in Consiglio Comunale da alcuni consiglieri comunali nei confronti di giornalisti presenti in aula che, con professionalità e senso del dovere, svolgono il loro lavoro al servizio dell’informazione e della collettività”. Cosi i consiglieri comunali Giovanna Megna, Francesco Farese, Giovanni De Lorenzo, Floriana Fioretti, Marialetizia Varricchio, Raffaele De Longis, Luigi Perifano, Angelo Miceli, Angelo Moretti, Vincenzo Sguera. “In una città come Benevento, dove il dibattito pubblico – scrivono – dovrebbe fondarsi sul rispetto reciproco e sulla trasparenza, ogni tentativo di screditare o di allontanare la stampa rappresenta un attacco pericoloso alla libertà di informazione, pilastro della nostra democrazia... 🔗 Leggi su Anteprima24.it