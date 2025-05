Tommaso Rossi ed Enrico Baiano presentano in anteprima a Napoli Händel flute sonatas

Venerdì 30 maggio, la Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli ospiterà un concerto esclusivo con Tommaso Rossi ed Enrico Baiano. I due solisti presenteranno in anteprima le celebri sonate per flauto e clavicembalo di Händel, promettendo un'esperienza musicale imperdibile per gli amanti della musica barocca. L'appuntamento è fissato per le ore 18.

Le sonate di Händel per flauto e clavicembalo eseguite in concerto dai solisti Tommaso Rossi (al flauto dolce e al flauto traverso barocco) ed Enrico Baiano (al clavicembalo) sono in programma venerdì 30 maggio (alle ore 18) nella Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli...

