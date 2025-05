Tom Cruise ringrazia fan e produzione per il successo di Mission | Impossible – The Final Reckoning

In seguito al trionfale weekend di incassi di "Mission: Impossible – The Final Reckoning", Tom Cruise esprime la sua gratitudine ai fan e al team di produzione. Attraverso i suoi canali social, il celebre attore celebra il successo del film e l'impegno di tutti coloro che hanno reso possibile questa nuova avventura cinematografica.

Tom Cruise ringrazia fan e produzione per il successo di Mission: Impossible – The Final Reckoning All’indomani dell’ottimo weekend di incassi per il suo Mission: Impossible – The Final Reckoning, Tom Cruise utilizza i suoi social per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione e al successo dell’ultima (?) avventura di Ethan Hunt. Uno dei divi più amati di Hollywood si conferma una persona intelligente e attenta ai suoi fan, all’esperienza in sala e generosa verso chi fa in modo che lo schermo cinematografico sia ancora fonte di meraviglia. View this post on Instagram A post shared by Tom Cruise (@tomcruise) Mission: Impossible – The Final Reckoning è un film del 2025 co-scritto, diretto e co-prodotto da Christopher McQuarrie... 🔗 Leggi su Cinefilos.it

