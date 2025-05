Tolmezzo Vie dei Libri e mostra di tanti volti un' estate nel segno della cultura

Tolmezzo si anima quest'estate con "Vie dei Libri" e una mostra che celebra la varietà dei volti culturali della Carnia. Tra tradizioni, mestieri antichi e usanze popolari, il territorio si rivela un crocevia di identità linguistica e artistica, raccontando storie di un passato ricco e affascinante. In questo contesto, la cultura emerge come protagonista indiscussa, invitando tutti a esplorare le bellezze di queste terre uniche.

Tradizioni, mestieri antichi, arte, usanze popolari e una forte identità linguistica. Il territorio della Carnia, da sempre, produce cultura. È un elemento distintivo di queste terre, così ricche di fascino, storia e bellezze naturali tutte da scoprire. Ed è proprio la Cultura al centro...

