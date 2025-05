Tolga confessa amore per Oylum in Tradimento; Selin distrugge vestiti e piccolo Can in pericolo

Nell'episodio di "Tradimento" del 28 maggio 2025, le emozioni esplodono: Tolga rivela il suo amore per Oylum, scatenando la furia di Selin, che distrugge vestiti e mette in pericolo un piccolo cane. Con colpi di scena e tensioni crescenti, questa puntata promette di trasformare le dinamiche tra i protagonisti, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e desideroso di scoprire le conseguenze di queste scelte.

Nell’attesissima puntata di Tradimento in onda il 28 maggio 2025, le sorprese e le tensioni non mancheranno. La trama si infittisce con confessioni strazianti e reazioni impulsive che lasciano segni indelebili nei protagonisti della soap turca trasmessa da Canale 5. Una confessione che cambia tutto Durante l’episodio, Tolga si trova in un momento di sconforto . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tolga confessa amore per Oylum in Tradimento; Selin distrugge vestiti e piccolo Can in pericolo

Cosa riportano altre fonti

Tradimento, anticipazioni dal 27 al 31 maggio: Behram muore, Oylum respinge Tolga poi la rapiscono; Tolga non vuole tornare con Selin e confessa a tutti il suo amore per Oylum in tradimento; Tolga confessa amore per Oylum in Tradimento; Selin distrugge vestiti e piccolo Can in pericolo; Tradimento, Tolga e Oylum fuggono insieme? Lei lo ‘tradisce’ sul più bello. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tradimento, anticipazioni 28 maggio: Tolga confessa a Selin che amerà sempre Oylum - Tolga non ne può più di Selin. Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda su Canale 5 alle 14.10. 🔗Lo riporta msn.com

Tradimento, anticipazioni dal 27 al 31 maggio: Behram muore, Oylum respinge Tolga poi la rapiscono - Le anticipazioni della soap Tradimento. La trama degli episodi in onda da martedì 27 maggio a sabato 31 maggio: Can è in pericolo, Behram muore, Oylum ... 🔗fanpage.it scrive

Tradimento Anticipazioni 28 maggio 2025: Tolga spezza il cuore a Selin! Ecco che cosa le confessa - Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 28 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Tolga sta per dare il colpo di grazie al cuore già ammaccato di ... 🔗Scrive msn.com

Tradimento domenica 1 giugno: MUALLAH HA VINTO, OYLUM DICHIARA AMORE PER KARAMAN DAVANTI A TOLGA E..