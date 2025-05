Titti Scialò di Temptation Island accusata di truffa da una commerciante lei fa partire la querela | La parola l’ho mantenuta parleranno le persone competenti

Titti Scialò, ex protagonista di "Temptation Island 2024", si trova al centro di una controversia legale dopo le accuse di truffa mosse da Erica, una commerciante. La vicenda è stata avviata da un video su TikTok in cui la proprietaria di un negozio d'abbigliamento denuncia la situazione. Scialò ha risposto avviando una querela, sottolineando che la questione sarà affrontata da esperti.

Titti Scialò, ex volto noto di “Temptation Island 2024”, è finita al centro di una polemica social sfociata in problemi legali. Tutto è partito da un video pubblicato su TikTok da Erica, proprietaria di un negozio d’abbigliamento, che l’ha accusata apertamente di truffa. Secondo la commerciante, l’influencer napoletana non avrebbe rispettato un accordo per una collaborazione pubblicitaria: niente shooting fotografico e nessuna risposta ai messaggi. “ Avevamo pattuito uno shooting, ma non è mai arrivato. Mi ha dato motivazioni varie e scuse per due mesi, fino a quando ha smesso di rispondere ai messaggi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it