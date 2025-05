Titolare della ferramenta preso a sprangate dal rapinatore il malvivente aveva appena svaligiato un appartamento

Un brutto risveglio per il titolare di una ferramenta a Miramare, vittima di un'aggressione da parte di un rapinatore. Dopo aver svaligiato un appartamento, il malvivente, un marocchino di 30 anni, è entrato nel negozio per rubare merce, ma è stato sorpreso dal proprietario. La reazione violenta ha trasformato la mattinata in un incubo, lasciando la comunità in stato di shock.

Momenti di paura, nella mattinata di luned√¨, per il titolare di una ferramenta nella zona di Miramare che √® stato preso a sprangate da un rapinatore. Il malvivente, poi identificato per un marocchino di 30 anni, era entrato nel negozio per poi asportare della merce. Scoperto dal proprietario, per...

Approfondimenti da altre fonti

