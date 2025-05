Tira un sasso contro la vetrina della sede della pro loco di Settimo Torinese | le immagini delle telecamere smascherano il vandalo

Un atto vandalico ha colpito la sede della pro loco di Settimo Torinese, con un sasso lanciato contro la vetrina. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, la polizia locale e i carabinieri hanno rapidamente identificato il responsabile del danneggiamento, avvenuto nella notte di sabato 17 maggio 2025, evidenziando l'importanza della tecnologia nella prevenzione e risoluzione dei crimini.

La polizia locale e i carabinieri della tenenza di Settimo Torinese hanno individuato il responsabile del danneggiamento della vetrina della pro loco, in via Manzoni, avvenuto nella notte di sabato 17 maggio 2025. Nelle immagini delle telecamere di sorveglianza comunali, decisive per...

