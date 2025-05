TIM Summer Hits 2025 a Piazza del Popolo | date e presentatori ufficiali

Il TIM Summer Hits 2025 sta per accogliere il suo grande ritorno a Roma, dal 7 al 10 giugno, in Piazza del Popolo. Questo attesissimo evento musicale estivo gratuito porterà sul palco alcuni dei migliori artisti italiani del momento. Scopriamo insieme le date e i presentatori ufficiali di un festival che promette emozioni indimenticabili e tanta musica!

E’ tutto pronto per il grande ritorno di TIM Summer Hits a Roma. Dal 7 al 10 giugno torna in Piazza del Popolo l’evento musicale estivo gratuito che porterà sul palco allestito appositamente molti artisti in voga del panorama italiano. TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale. TIM Summer Hits 2025, i possibili conduttori. Dal 7 al 10 giugno 2025 torna a Piazza del Popolo a Roma TIM Summer Hits 2025 che anche quest’anno si preannuncia un’edizione strepitosa e unica. Alla conduzione, sarebbero stati confermati Carlo Conti e Andrea Delogu... 🔗 Leggi su Funweek.it

