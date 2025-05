Tifosi Effetto Flaminio sono solo cento i biglietti rimasti

I tifosi riminesi mostrano grande entusiasmo per gara 2, con un'affluenza straordinaria alle rivendite autorizzate. Nonostante il breve tempo a disposizione, sono stati acquistati quasi tutti i biglietti, lasciando solo 100 posti disponibili. La festa in cittĂ e l'attesa per l'evento sportivo sono palpabili, rendendo l'atmosfera elettrica e carica di emozione.

Di tempo ce n'era ancora meno rispetto alla vigilia della serie, eppure i tifosi riminesi, nella giornata di ieri, hanno preso d'assalto le rivendite autorizzate e si sono assicurati in massa il biglietto per gara2. Il tutto esaurito è vicino, vicinissimo. Sono solo 100 i biglietti rimasti in vendita e c'è da scommettere che finiranno in fretta nella giornata di oggi. Ennesimo sold-out, il secondo di fila in questo derby di semifinale che assume significati diversi ogni giorno che passa. Il premio più ambito, l'accesso alla finale, passa quasi in secondo piano rispetto alla storica rivalità tra le due tifoserie e allo spettacolo di colori del Flaminio di domenica sera...

