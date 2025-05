Tifoseria Granata a lutto | addio a Nello morto improvvisamente a 41 anni

La tifoseria granata è in lutto per la tragica scomparsa di Nello Pappalardo, storico tifoso della Salernitana, deceduto a soli 41 anni a causa di un malore improvviso. La notizia ha scosso la comunità, con numerosi messaggi di cordoglio sui social che testimoniano l'affetto e la stima per un uomo descritto come "buono di cuore" da amici e conoscenti.

