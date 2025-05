Ticket il grande buco Non riscossi 165 milioni dalle aziende sanitarie | Cambiare le procedure

Negli ultimi sei anni, le aziende sanitarie come Ausl, Sant’Orsola e Rizzoli hanno accumulato oltre 16,5 milioni di euro in ticket non riscossi, evidenziando una gestione inefficace e complessa dei processi. La situazione, definita una "torre di Babele" di procedure, richiede un urgente cambio di strategia per affrontare i costi fuori controllo e migliorare l'efficacia della spesa sanitaria.

Dal 2018 al 2024, Ausl, Sant’Orsola e Rizzoli non hanno riscosso oltre 16,5 milioni di euro relativi ai ticket. Una "torre di Babele di procedure, costi fuori controllo e risultati spesso deludenti" sul fronte della spesa sanitaria che, nello stesso periodo, ha portato ad accumulare oltre 55 milioni di ticket non riscossi in tutto il territorio regionale. A diffondere questi numeri è Pietro Vignali, presidente del gruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. E, come già accennato, all’interno dello studio sul sistema di recupero dei ticket sanitari Ausl, Policlinico e Ior qualche difficoltà ce l’hanno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ticket, il grande buco. Non riscossi 16,5 milioni dalle aziende sanitarie: "Cambiare le procedure"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ticket, il grande buco. Non riscossi 16,5 milioni dalle aziende sanitarie: Cambiare le procedure; Il ‘buco’ dei ticket non pagati . In Romagna riscosso appena il 3%; Ausl e Cona, il ’buco’ dei ticket . Nelle casse mancano dieci milioni: Babele di costi fuori controllo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ticket, il grande buco. Non riscossi 16,5 milioni dalle aziende sanitarie: "Cambiare le procedure" - Questi dati testimoniano quanto lavoro ci sia ancora da fare". Dal 2018 al 2024, Ausl, Sant’Orsola e Rizzoli non hanno riscosso oltre 16,5 milioni di euro relativi ai ticket. Una "torre di Babele di ... 🔗ilrestodelcarlino.it scrive

Il ‘buco’ dei ticket non pagati . In Romagna riscosso appena il 3% - È un vero e proprio grido di allarme quello lanciato da Pietro Vignali, presidente del gruppo di Forza Italia nell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, che nell’illustrare uno studio sul sistema ... 🔗Secondo ilrestodelcarlino.it

"Ticket non riscossi, cifre abnormi" - "Sette milioni di euro in sanzioni non riscosse relative ai ticket sanitari nel 2021-23 in Emilia-Romagna, con grosse criticità nella Ausl e Aou di Bologna? Sì, cifre sconcertanti, ma che ... 🔗msn.com scrive