Ti aiutiamo a denunciare ma devi fare sesso con noi | l' incubo di una 24enne ricattata da due carabinieri e un poliziotto

Due carabinieri e un poliziotto di Siracusa sono stati arrestati per aver sfruttato la loro posizione per ricattare una giovane donna di 24 anni, costringendola a prestazioni sessuali in cambio di assistenza per una denuncia. Il caso solleva interrogativi inquietanti sulla corruzione e l'abuso di potere all'interno delle forze dell'ordine.

