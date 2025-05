Thunnus Fest a Porticello la prima edizione | show cooking masterclass e degustazioni per celebrare il tonno rosso

Porticello si prepara a festeggiare il tonno rosso con la prima edizione del Thunnus Fest 2025, in programma dal 30 maggio al 1° giugno. Questa tre giorni di eventi offrirà showcooking, masterclass e degustazioni, immersi nella cultura e nella tradizione marinara del borgo di Santa Flavia, in un'atmosfera suggestiva a Piano Stenditore. Un’occasione imperdibile per celebrare il patrimonio gastronomico locale.

Tonno rosso selvaggio, a Porticello lo mangi per due spicci al Thunnus Fest | I giapponesi venderebbero la madre per averlo nel sushi

