Thiago Motta Allegri destino intrecciato | entrambi gli ex Juventus sono nel mirino di questo top club… Cosa succede

Thiago Motta e Massimiliano Allegri, ex allenatori della Juventus, si ritrovano al centro di voci di mercato in vista di un possibile trasferimento a una big di Serie A. Secondo La Gazzetta dello Sport, le ultime indiscrezioni rivelano un interesse concreto per Motta, suggerendo un intreccio affascinante nel futuro di entrambi. Cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Thiago Motta Allegri, gli ex allenatori della Juventus sono nel mirino di questa big di Serie A. Cosa succede e cosa filtra per il futuro. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, Thiago Motta emerge tra i nomi più caldi per la panchina del Milan. Dopo un'avventura deludente alla Juventus, il tecnico italo-brasiliano potrebbe tornare in corsa per i rossoneri. Già un anno fa il Milan aveva manifestato interesse per lui, reduce da un'ottima stagione al Bologna, ma fu la Juve a bruciare la concorrenza e a portarlo a Torino. Ora, con quell'esperienza alle spalle, Motta torna tra i possibili candidati per il Diavolo...