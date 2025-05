Theo Hernandez Juve il terzino non piace solo ai bianconeri! Risuonano le sirene esotiche della Saudi Pro League Cosa risulta attualmente

Nel panorama del calciomercato, Theo Hernandez continua a essere un nome al centro delle attenzioni, non solo per la Juventus. La sua possibile acquisizione sta attirando l'interesse anche dalla Saudi Pro League. Tuttavia, recenti dichiarazioni di esperti del settore, come Fabrizio Romano, sembrano smentire le prospettive di un trasferimento alla squadra bianconera. Scopriamo insieme la situazione attuale del talentuoso terzino francese.

Theo Hernandez Juve, per il francese risuonano le sirene di un club che milita nella Saudi Pro League: cosa risulta allo stato attuale. Fabrizio Romano allontana l’ipotesi di un Theo Hernandez alla Juve. Intervenuto sul proprio canale You Tube, il giornalista ha rimesso in gioco una squadra della Saudi Pro League nella corsa al terzino francese del Milan. Ecco le parole sull’obiettivo del calciomercato Juventus. PAROLE –  « Sull’ Al-Hilal,  ieri Matteo Moretto vi raccontava come ci sia questo interesse anche a livello di terzino sinistro: Theo è un nome che può tornare di moda per l’Arabia, era giĂ una possibilitĂ per l’Al-Nassr di Pioli qualche mese fa, poi non se n’è fatto nulla »... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com