Theo Hernandez e Maignan via dal Milan | l’annuncio che segna la svolta

Il Milan si prepara a una nuova era con la possibile cessione di Theo Hernandez e Mike Maignan, due pilastri della squadra. Questo annuncio segna una svolta importante per il club, già contestato dopo una stagione deludente che lo ha visto fuori dalle coppe europee. Il futuro del Diavolo potrebbe essere radicalmente diverso, e i tifosi si interrogano su cosa aspettarsi.

Occhio alla doppia cessione del duo francese, il Diavolo del futuro può essere molto diverso da quello attuale Malinconicamente, il Milan saluta la stagione, concludendo il campionato fuori dalla zona coppe europee. E con il clima di contestazione aperta a margine della gara con il Monza, buona solo per gli almanacchi. L’annata, chiaramente, non ha soddisfatto i tifosi, che chiedono un cambio di rotta radicale alla società, perché il Diavolo ritorni a livelli più consoni. “Theo Hernandez e Maignan via dal Milan”, l’annuncio che segna la svolta – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Si aprono adesso, ovviamente, tutte le riflessioni del caso e le ipotesi su vari scenari... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Theo Hernandez e Maignan via dal Milan”: l’annuncio che segna la svolta

