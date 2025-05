The Swing Night

Scopri il nuovo evento che trasformerà la piazza Carmignoto in un'oasi di divertimento! Domenica 1° giugno 2025, Positiva - Rockabilly Gang e Pizzeria Al punto giusto ti invitano a una serata all'insegna dello swing, con musica travolgente e un'atmosfera coinvolgente. Preparati a ballare e a vivere un'esperienza unica nella nostra fantastica piazza!

© Padovaoggi.it - The Swing Night

