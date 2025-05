The Square gran finale di stagione con una serata anni ’90

The Square chiude la sua prima stagione con una scintillante serata anni '90. Il programma prevede un aperitivo accompagnato dal live degli euroTUNZ, la band di punta dell'eurodance italiana, seguito da una cena sociale per supportare il locale. Inaugurato lo scorso settembre, The Square è rapidamente diventato un punto di riferimento per eventi e cultura nella sua comunità. Non perdere questa festa imperdibile!

