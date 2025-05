The Last of Us 3 coinvolgerà anche Pedro Pascal? La risposta degli ideatori

La terza stagione di "The Last of Us" promette di esplorare in modo approfondito il personaggio di Abby, ma rimane aperta la questione del futuro di Joel, interpretato da Pedro Pascal. Gli ideatori della serie forniscono chiarimenti e anticipazioni su come la trama si svilupperà, lasciando i fan in trepidante attesa. Scopriamo insieme cosa hanno rivelato!

🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Last of Us 3 coinvolgerà anche Pedro Pascal? La risposta degli ideatori

